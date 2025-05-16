Melikgazi Belediye Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçen yıl başlatılan "mobil başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" etkinliğinde vatandaşlarla görüştü.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekibiyle mahalleleri gezerek vatandaşlarla bulaşacaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada yaptığımız önemli çalışmaların başında yolları açmak, yapılaşmanın önünü açmak ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız geliyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 1. etabı bitirdik, 2. etap bitmek üzere ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine 3. etap çalışmalarımız devam ediyor. Okul ve kentsel dönüşüm alanı arasında yer alan ana caddemiz kaldırımlarıyla yapıldı. 2 okul, cami, Kur'an kursu, kavşaklar, parklar, yollar derken koştur koştur Yıldırım Beyazıt için çalışıyoruz. Şu anda Yıldırım Beyazıt'ta 200’e yakın gecekonduyu kaldırdık. Eksiklikleri de tamamlamaya çalışıyoruz."