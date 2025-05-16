AÜB Üst Kurul Toplantısı ERÜ'de yapıldı

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, AÜB Dönem Başkanı ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.