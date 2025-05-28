Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası ödül töreniyle sona erdi

        Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası" ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası ödül töreniyle sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası" ödül töreniyle sona erdi.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası kapsamında ödül töreni düzenlendi.

        İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva, B Kategorisi 6–7 yaş ve A Kategorisi 8–9 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

        Turnuva, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, strateji, sabır ve zekayı geliştiren satrancı kentte daha geniş kitlelere ulaştırarak ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek Türkiye şampiyonları yetiştirmeyi istediklerini belirtti.

        Yapılan her projede gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, "Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle de gençlerin ve satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerini desteklemek. Bu doğrultuda onlara gereken tüm desteği vermeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti (2)
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti (2)
        "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı
        "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti
        Melikgazi'de Keykubat Mahallesi'ne yapılacak aile sağlığı merkezinin protok...
        Melikgazi'de Keykubat Mahallesi'ne yapılacak aile sağlığı merkezinin protok...
        Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu
        Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu
        'Erciyes 2025 Tatbikatı'nda seçkin gözlemci günü; C-130'dan atladılar
        'Erciyes 2025 Tatbikatı'nda seçkin gözlemci günü; C-130'dan atladılar