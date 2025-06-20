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        Adalet Bakanı Tunç, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:19
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        Adalet Bakanı Tunç, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kayseri Valiliği'ni ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Tunç, bir süre Vali Gökmen Çiçek'le görüştü.

        Bakan Tunç ve beraberindekiler, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Burada konuşan Tunç, Kayseri'nin iş dünyası ve ticaretin öncülerinden olduğunu söyledi.

        Belediyecilik hizmetlerine değinen Tunç, "Şehre girdiğiniz andan itibaren etrafınıza baktığınızda, belediye hizmetleri anlamında her yer tertemiz, mükemmel bulvarlar görüyorsunuz. Kayseri'mizde Cumhurbaşkanımızın belediyecilik geleneğinin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Başkanıma ve Kayseri'de bugüne kadar hizmeti geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Bakan Tunç'u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Konuşmanın ardından Büyükkılıç ve Tunç, birbirlerine vazo hediye etti.

        Bakan Tunç, ayrıca AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş'a da ziyarette bulundu.

        Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde incelemede bulunan Tunç, buradaki Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.

        Bakan Tunç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi'ni de gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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