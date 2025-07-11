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        Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:05
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        Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (29), operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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