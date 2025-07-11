Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (29), operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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