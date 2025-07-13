Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, geçen ay 987 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, haziran ayında toplam 987 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17 istasyon, 57 araç ve 312 personelden oluşan itfaiye ekipleri, haziran boyunca toplam 470 yangın, 447 kurtarma, 57 trafik kazası ve 13 su baskınına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri 1278 vatandaşa eğitim verirken, 119 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında aktif rol aldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren İtfaiye Daire Başkanlığı, doğal afetlerden teknik kurtarmalara kadar görevlerini disiplinli ve özverili şekilde sürdürüyor.