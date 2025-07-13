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        AK Parti İl Başkanı Okandan, gündemi değerlendirdi

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:35
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        AK Parti İl Başkanı Okandan, gündemi değerlendirdi
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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, basın toplantısı düzenledi.

        Okandan, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair son derece tarihi önemdeki gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

        Yaşanılan tarihi gelişmelerin AK Parti teşkilatlarına ve Cumhur İttifakı'na büyük sorumluluk yüklediğinin farkında olduklarını belirten Okandan, şunları kaydetti:

        "Bunun sonuna kadar farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza tam gazla devam edeceğiz. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin, hukuku yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik. Sınır ötesi operasyonlarımızı, sınırlarımızı kontrol altına aldık. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü, başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti de ortadan kaldırdık."

        Okandan, Türkiye'nin uzun, acılı, sancılı ve gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başladığını söyledi.

        Bugünün yeni bir gün olduğunu dile getiren Okandan, şöyle konuştu:

        "Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar açılmıştır. Biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hiç kimse korkmasın, tedirgin olmasın, endişeye kapılmasın, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete de kardeşiz."

        Okandan, hiç kimsenin şehitlerin aziz hatırasına el uzatamayacağını, onların mirasına leke süremeyeceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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