AK Parti İl Başkanı Okandan, gündemi değerlendirdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, basın toplantısı düzenledi.

Okandan, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair son derece tarihi önemdeki gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

Yaşanılan tarihi gelişmelerin AK Parti teşkilatlarına ve Cumhur İttifakı'na büyük sorumluluk yüklediğinin farkında olduklarını belirten Okandan, şunları kaydetti:

"Bunun sonuna kadar farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza tam gazla devam edeceğiz. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin, hukuku yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik. Sınır ötesi operasyonlarımızı, sınırlarımızı kontrol altına aldık. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü, başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti de ortadan kaldırdık."