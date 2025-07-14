Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Türkiye şampiyonu milli atlet Muhammed Miraç'ın hedefi EYOF'ta şampiyonluk

        MUHAMMED KISIR - Türkiye şampiyonu 15 yaşındaki milli atlet Muhammed Miraç Şahin, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye şampiyonu milli atlet Muhammed Miraç'ın hedefi EYOF'ta şampiyonluk
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED KISIR - Türkiye şampiyonu 15 yaşındaki milli atlet Muhammed Miraç Şahin, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini hedefliyor.

        Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç, 10 yaşındayken, ilkokuldaki beden eğitimi öğretmeni Ramazan Fatih Efe'nin yürüttüğü yetenek taramaları sırasında keşfedildi.

        İki yıl önce de beden eğitimi öğretmeni ve eski milli atlet Handan Koçyiğit'le tanışan Şahin, yürüyüş dalındaki 4 Türkiye şampiyonluğunun ardından artık gözünü uluslararası başarılara dikti.

        Muhammed Miraç, Kuzey Makedonya'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek EYOF için antrenmanlarını sürdürüyor.

        - "EYOF'ta yarışmak için heyecanlanıyorum."

        Muhammed Miraç, AA muhabirine, hedeflerine çok çalışarak kısa sürede ulaştığını söyledi.

        Milli takıma küçüklüğünden beri seçilmek istediğini ve büyük sporculara özendiğini dile getiren Muhammed Miraç, şöyle konuştu:

        "'Türkiye'de hiç rakibim olmasın' diye düşünüyordum. Allah'ın izniyle de o hedefimi gerçekleştirmeye doğru gidiyorum. Günde 3 saat, çift antrenman olduğunda ise sabah ve akşam olmak üzere toplam 5 saat çalışıyoruz. Handan hocam antrenmanlar nerede derse oraya gidiyorum. Yer ve zaman bizim için fark etmiyor. Hocamın emeğini boşa çıkarmamak için çalışıyorum. Hocamla EYOF'ta şampiyonluk elde edeceğiz. Sezon başından bu yana Makedonya'da yapılacak EYOF için çalıştık. Orada da bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. EYOF'ta yarışmak için heyecanlanıyorum."

        - Antrenör Koçyiğit: "İnşallah Üsküp'ten madalyayla döneceğiz."

        Antrenör Handan Koçyiğit ise sporcusu Muhammed Miraç'ın antrenmanlarını aksatmadığını ve EYOF'ta madalya kazanmak için disiplinli çalıştığını ifade etti.

        Muhammed Miraç'ın Üsküp'ten madalyayla döneceğine inandığını belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

        "20-26 Temmuz'da Makedonya'nın Üsküp şehrinde yapılacak gençlik olimpiyatlarına katılacağız. En son 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu ve beni gururlandırdı. İnşallah Üsküp'te madalya alarak daha çok gururlandıracak. Yarışmamıza az kaldı, yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Miraç da madalya kazanmak istiyor. Hedefimiz de madalya olduğu için durmadan azimle çalışıyoruz. İnşallah Üsküp'ten madalyayla döneceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı
        Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı
        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
        Kayseri'de "Terörsüz Türkiye"ye destek için kentin farklı noktalarına Türk...
        Kayseri'de "Terörsüz Türkiye"ye destek için kentin farklı noktalarına Türk...
        'Yan bakma' kavgasında öldürülen Hakan'ın annesi: Adalet istiyorum
        'Yan bakma' kavgasında öldürülen Hakan'ın annesi: Adalet istiyorum
        AK Parti İl Başkanı Okandan, gündemi değerlendirdi
        AK Parti İl Başkanı Okandan, gündemi değerlendirdi
        Çarşı Melikgazi'de asfalt çalışması gerçekleştirildi
        Çarşı Melikgazi'de asfalt çalışması gerçekleştirildi