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        Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:27
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        Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kızılören Mahallesi Mezgitli mezrasında yaşayan Cengiz Karakaya'ya (61) kene tutundu.

        Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, Kızılören Mahallesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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