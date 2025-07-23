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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün milli masa tenisçisi Kahraman, Avrupa ikincisi oldu

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün masa tenisi sporcularından Kenan Eren Kahraman, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen 2025 Yıldızlar-Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda Yıldız Erkekler Milli Takımı ile Avrupa ikinciliği, çift erkekler kategorisinde ise Avrupa üçüncülüğü elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:17
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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün milli masa tenisçisi Kahraman, Avrupa ikincisi oldu
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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün masa tenisi sporcularından Kenan Eren Kahraman, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen 2025 Yıldızlar-Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda Yıldız Erkekler Milli Takımı ile Avrupa ikinciliği, çift erkekler kategorisinde ise Avrupa üçüncülüğü elde etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 4 antrenör eşliğinde 16 sporcu ile katıldığı organizasyonda, Kahraman hem yıldız erkekler milli takım müsabakalarında hem de partneri Görkem Öçal ile çift erkekler kategorisinde önemli başarılara imza attı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uluslararası arenada elde edilen başarılardan dolayı milli sporcuları tebrik etti.

        Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kenan Eren Kahraman'ın hem takım olarak Avrupa ikinciliği hem de çiftler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü elde etmesi, gurur kaynağı olmuştur. Bu başarı sadece bir spor müsabakasının sonucu değil, yıllardır süren emek, disiplinli çalışma ve kararlılığın bir ürünüdür. Kocasinan Belediyesi olarak gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini keşfetmesi ve uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Spor kulübümüz bünyesinde yetişen gençlerimiz, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda ahlaki duruşları ve örnek kişilikleriyle de bizleri gururlandırıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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