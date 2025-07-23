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        Kayseri'de 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kayseri'de 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:07
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        Kayseri'de 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Kayseri'de 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, S.Y. (28), Ö.D. (29) ve K.D'yi (28) yakaladı.

        İkametlerde narkotik köpeği "Mia" ile yapılan aramalarda, 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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