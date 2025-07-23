Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hunat Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hunat Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerle kaldırım ve yol işgallerini sonlandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde sürdürdükleri düzen ve denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Hunat Mahallesi’nde yapılan denetimlerde yaya kaldırımları ve araç yolları üzerindeki işgaller kaldırılarak gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Vatandaşların kaldırımlarda güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyebilmeleri, araç sürücülerinin ise düzenli ve emniyetli park alanlarına ulaşabilmeleri adına yapılan bu çalışmalarla birlikte, mahalle genelinde estetik ve işlevsel bir iyileştirme sağlandı.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, kamu düzenini gözeten uygulamalarını sürdüreceklerini bildirdi.