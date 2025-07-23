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        Kocasinan'da kadın girişimcilerin ürettiği organik ürünlerin hasadı yapıldı

        Kocasinan Belediyesinin şehir merkezinde hayata geçirdiği tarım projesi kapsamında, kadın girişimciler tarafından üretilen organik sebzelerin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:20
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        Kocasinan'da kadın girişimcilerin ürettiği organik ürünlerin hasadı yapıldı
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        Kocasinan Belediyesinin şehir merkezinde hayata geçirdiği tarım projesi kapsamında, kadın girişimciler tarafından üretilen organik sebzelerin hasadı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şeker Mahallesi'nde bulunan 25 bin metrekarelik alanda yürütülen projede, Yediveren Kadın Grişimci Kooperatifi üyeleri tarafından yetiştirilen ürünler tarladan sofraya ulaştırılıyor.

        Ürünlerin hasadına katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için ata tohumlarının yetiştirilmesine destek verdiklerini ifade etti.

        Yeni projelerle Kocasinan'a farkındalık oluşturacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Doğal ortamda, tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen biber, dolmalık biber, patlıcan, bamya, fasulye, kabak, salatalık ve domates gibi taze sebzeler ile çeşitli yeşilliklerin satışı burada yapılmaktadır. Kooperatifimiz, Şehir Hastanesi istikametinde, Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki yeni yapılan TOKİ konutlarının tam karşısında yer almaktadır. Tarladan sofraya doğal ürünler almak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu noktaya davet ediyoruz. Hanım kardeşlerimizin emekleriyle yetiştirdikleri ürünler burada doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşmaktadır."

        Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi Başkanı Rükiye Katırcı ise amaçlarının kadının emeğiyle toprağın bereketini buluşturup tamamen doğal ve sağlıklı ürünler üretmek olduğunu anlatarak, kendilerine destek veren Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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