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        Melikgazi Belediyesi, 2 mahalleye "Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" yapacak

        Melikgazi Belediyesi, İldem-TOKİ ve Osmanlı mahallelerine "Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:39
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        Melikgazi Belediyesi, 2 mahalleye "Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" yapacak
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        Melikgazi Belediyesi, İldem-TOKİ ve Osmanlı mahallelerine "Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" yapacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve onların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 2 mahalleye tesis yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, modern ve erişebilir şekilde tasarlanan tesislerde yaşlılara özel oturma salonları ve dinlenme alanlarının yer alacağını ifade etti.

        Yapacakları tesislerin hayırlı olmasını dileyen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Toplumun hafızası olan yaşlılarımız bizim kıymetlimiz. Belediye olarak projelerimizde onları da unutmuyor, onları mutlu edecek işlere de imza atıyoruz. Yine bu kapsamda 2 mahallemize eski çınarlar yaşam merkezi yapacağız. Buralarda kendileri keyifli zaman geçirecekler. Belediye olarak yaşlılarımızın sadece ihtiyaçlarını değil, sosyal hayata katılım ve huzurlu bir yaşam beklentilerini de önemsiyoruz. Bu tesislerimiz, onların sosyalleşebileceği buluşma noktaları olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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