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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:22
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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yalçın, mesajında, basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu bildirdi.

        Tarafsız, çıkar gözetmeyen ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere ışık tutan basının, toplumsal gelişim için önemli bir güç olduğuna değinen Yalçın, "Gece gündüz, fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarımızın bayramını kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle vermelerini temenni ederek işlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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