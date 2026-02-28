Kayseri'de kar etkili oluyor
Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kentte dün akşam başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sabah saatlerinde işe gitmekte zorlandı.
Bazı vatandaşlar ise kar yağışının ardından iş yerlerinin önünü temizledi.
Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
