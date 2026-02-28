Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de kar etkili oluyor

        Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kar etkili oluyor

        Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kentte dün akşam başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.

        Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sabah saatlerinde işe gitmekte zorlandı.

        Bazı vatandaşlar ise kar yağışının ardından iş yerlerinin önünü temizledi.

        Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde

        Benzer Haberler

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Erciyes yolu açıldı
        Yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Erciyes yolu açıldı
        Fidan'dan Büyükkılıç'a hizmet övgüsü: "Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon v...
        Fidan'dan Büyükkılıç'a hizmet övgüsü: "Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon v...
        Kayseri'de bugün oynanacak amatör maçlar ertelendi
        Kayseri'de bugün oynanacak amatör maçlar ertelendi
        Kayserili sporculardan büyük başarı
        Kayserili sporculardan büyük başarı
        Başkan Metin: "Bütün hedefim Bünyan'ı merkez ilçe yapmak" Bünyan Belediye B...
        Başkan Metin: "Bütün hedefim Bünyan'ı merkez ilçe yapmak" Bünyan Belediye B...
        Kayseri'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
        Kayseri'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı