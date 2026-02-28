Yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Erciyes yolu açıldı

Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün trafiğe kapatılan Kayseri-Develi kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı. Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yollar trafiğe açıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, dün karayolları ve jandarma ekiplerince yaşanabilecek mahsur kalma olayları ve trafik kazalarının önüne geçmek için çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.