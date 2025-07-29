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        Protokol üyeleri, Talas Belediyesinin Kartanesi Gelinlik Evi'ni gezdi

        Kayseri'de protokol üyeleri, Talas Belediyesinin sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği Kartanesi Gelinlik Evi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:31
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        Protokol üyeleri, Talas Belediyesinin Kartanesi Gelinlik Evi'ni gezdi
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        Kayseri'de protokol üyeleri, Talas Belediyesinin sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği Kartanesi Gelinlik Evi'ni ziyaret etti.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi Özustaoğlu Cami karşısında hizmet veren Kartanesi Gelinlik Evi'ni gezdi.

        Protokol üyeleri, hem projenin anlamından hem de sunulan hizmetin kalitesinden duydukları memnuniyeti aktardı.

        Projeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahibi genç kızların en özel günlerinde yanlarında olmayı hedefledikleri projenin büyük takdir topladığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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