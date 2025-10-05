Kayseri'de çocuklar, kütüphaneye getirilen kuzu, kedi, kuş, balık gibi hayvanları besledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesinde, çocuklara doğaya ve hayvanlara karşı duyarlılık kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolasıyla Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne kuzu, kedi, kuş, balık gibi hayvanlar getirildi.

Çocuklar hayvanları besleyerek yakından ilgilendiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kütüphane sorumlusu Özben Topçu, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarımıza, hayvanların yaşam alanlarını ve hayvanları koruma bilinci kazandırmak adına böyle bir etkinlik yaptık. Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne canlı hayvanlarımızı getirdik. Çocuklarımıza mamalar dağıttık ve hayvanları besleme şansları oldu. Onlarla beraber fotoğraf çekindiler. Öğretmenlerimizin yaptığı hayvan figürleriyle güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklara etkinlik sonunda Hayvan Dostu Sertifikası verildi.