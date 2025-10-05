Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:30
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Argıncık Mahallesi 202'nci Sokak'taki evinde yaşayan Halil Karaçay'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, evin içinde yerde hareketsiz halde buldukları Karaçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Karaçay'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

