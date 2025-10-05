Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Argıncık Mahallesi 202'nci Sokak'taki evinde yaşayan Halil Karaçay'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, evin içinde yerde hareketsiz halde buldukları Karaçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Karaçay'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
