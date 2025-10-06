Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Su mercimeğiyle beslenen balıkların gübresi topraksız tarımda kullanılıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) su mercimeğiyle beslenen Japon balıklarının gübresi topraksız tarımda kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su mercimeğiyle beslenen balıkların gübresi topraksız tarımda kullanılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) su mercimeğiyle beslenen Japon balıklarının gübresi topraksız tarımda kullanılıyor.

        ERÜ'nün yöneticisi olduğu TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı tarafından desteklenen "Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu" kapsamında 55 proje yürütülüyor.

        Bu çerçevede geliştirilen biyomineral solüsyonlar, laboratuvar ortamındaki 3 metrelik havuzlarda 200 litrelik su tanklarının içinde su mercimeği yetiştirilmesinde kullanılıyor. Bu besinin kuru ve yaş haliyle beslenen Japon balıklarının gübresi de başka bir havuzdaki çilek fidelerine aktarılıyor.

        ERÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜTAM) Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ulaş, AA muhabirine, geliştirdikleri biyomineral solüsyonları topraksız tarımda maydanoz, roka, ıspanak gibi bitkilerde test ettiklerini ve verimin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

        Sucul bir bitki olan ve kuru haldeyken yüzde 35-40 oranında protein içeren su mercimeğinin çoğalmasında da solüsyonu kullandıklarını anlatan Ulaş, bitkinin hızla büyüdüğünü dile getirdi.

        - "Burada döngüsel bir çalışma var"

        Su mercimeğini akvaryumdaki Japon balıklarına yaş ve kuru olarak verdiklerinde, proteinle beslenen balıkların büyüyüp geliştiğine dikkati çeken Ulaş, şöyle konuştu:

        "Hepsinden önemlisi de balıklar dışkı çıkardıklarında suyun içerisinde zengin bir besin elementi içeren çözelti elde etmiş oluyoruz. Onu da hemen yan masadaki topraksız tarımda çilek yetiştirmede kullanıyoruz. Gübre kaynağı olarak da balık suyunu kullanıyoruz. Burada döngüsel bir çalışma var. Su mercimeğinin içerisinde sadece protein yok. Yüzde 35-40 protein ve zengin mineraller var, besin elementleri içeriği çok yüksek, önemli vitaminler ile aynı zamanda yağ asitleri var. Araştırdığımızda bu bitkinin ne kadar zengin bir mineral ve vitamin deposu olduğu ortaya çıkacaktır. Solüsyonumuzdan yüzde 5'lik bir solüsyon ekliyoruz. Bitkinin gelişmesi için gerekli olan azot, fosfor, potasyum, magnezyum, mikro elementler, demir, çinko, bakır bu solüsyonun içerisinde mevcut olduğu için de bitki güzel bir yeşilliğe sahip. Bu da solüsyonumuzun iyi çalıştığının gösteriyor."

        - Çevresel kirliliğin de önüne geçiliyor

        Ulaş, balık gübresinin topraksız marul üretiminde kullanılabilecek en ideal gübre olarak düşündüğünü söyledi.

        Balık dışkılarından çıkan gübrenin üre ve amonyum içeriği ile fosforca zengin olduğunu anlatan Ulaş, şunları kaydetti:

        "Böylece çevresel kirlilik de önlenmiş olur. Çünkü bu su herhangi bir nehre ya da kanala bırakıldığında fosforca, azotça zengin olduğu için içme sularının kirlenmesi söz konusu. İçme sularına karışınca çevreye de zarar verir. Topraksız tarımda bitki yetiştirmede marul, maydanoz, ıspanak, roka gibi hızlı gelişen sebzelerin üretiminde çok rahatlıkla kullanılabilir. Biz bunu önceki çalışmalarımızda yaptık. Balık suyuyla marul yetiştirdik ve hasat ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de itfaiye eylülde 1132 olaya müdahale etti
        Kayseri'de itfaiye eylülde 1132 olaya müdahale etti
        Kayseri'de Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin kursları başladı
        Kayseri'de Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin kursları başladı
        Kayseri'de 110 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 110 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de gelinliğe işlenmiş 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de gelinliğe işlenmiş 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Gelinlik üzerine süsleme şeklinde gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçiril...
        Gelinlik üzerine süsleme şeklinde gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçiril...
        Erciyes 38 FK – Ağrı 1970 Spor: 2-0
        Erciyes 38 FK – Ağrı 1970 Spor: 2-0