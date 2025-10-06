Kayseri'de bir haftada yakalanan 7 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 523,45 gram uyuşturucu, 1'er tabanca, tüfek ve hassas terazi ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 700 lira ele geçirdi.
Düzenlenen 23 operasyonda, 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 7 zanlı tutuklandı.
