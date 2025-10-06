Kayseri'de bir haftada yakalanan 7 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 523,45 gram uyuşturucu, 1'er tabanca, tüfek ve hassas terazi ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 700 lira ele geçirdi.

