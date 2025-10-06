Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin kursları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin yeni dönem kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:16
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, 4. sınıf ile 12. sınıf arası ve mezun öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

        Kurslarda akademik dersler ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlere hizmet veriliyor.

        Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, yeni eğitim öğretim yılında 5 binin üzerinde gence ulaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

