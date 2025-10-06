Habertürk
        Kayseri'de 1500 fidan toprakla buluştu

        Kayseri'de 1500 fidan toprakla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, 1500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:57 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:57
        Kayseri'de 1500 fidan toprakla buluştu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, 1500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, çevreci faaliyetlerini fidan dikim etkinlikleri ile çeşitlendirerek sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Sarımsaklı Barajı civarına 1500 fidan dikti.

        Etkinliğe, Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

