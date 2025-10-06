Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de 110 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 110 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 110 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:32
        Kayseri'de 110 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 110 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 110 firari yakalandı.

        Hükümlülerden 72'si emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 38 kişi serbest bırakıldı.

        Öte yandan yoklama kaçağı 41 kişi hakkında tebligat düzenlendi.

