Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'nin bağ kültürü Melikgazi'de müze olarak yaşayacak

        Kayseri'de Germir Mahallesi'nde bulunan tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı restore eden Melikgazi Belediyesi, Bağ Müzesi olarak işlevlendireceği yapının çalışmalarında sona geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'nin bağ kültürü Melikgazi'de müze olarak yaşayacak

        Kayseri'de Germir Mahallesi’nde bulunan tarihi Bakkaloğlu Konağı’nı restore eden Melikgazi Belediyesi, Bağ Müzesi olarak işlevlendireceği yapının çalışmalarında sona geldi.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirasına yapılan restorasyon çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

        Yapmış oldukları çalışmalarda yapının özgün mimarisini ve tarihi dokusunu korumaya dikkat ettiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "İlçemizin somut kültürel miraslarından olan konak, han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırıyoruz. Germir Mahallesi’nde yer alan, her bir detayını ince ince düşünerek aslına uygun şekilde restore ettiğimiz Bağ Müzemiz, Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyor. Duvarları kesme taşlarla çevrili, içerisinde ahşap işlemelerin yer aldığı konak 19. yüzyıla ait bir yapı. Bahçe Köşkü de bitmek üzere. Konağın içerisinin tefrişatını, bölgenin tipik bağ evi konseptinde yaparak işlevlendireceğiz. Restorasyon sürecimiz tamamlandığında Tarihi Bakkaloğlu Konağı manevi atmosferiyle birlikte aynı zamanda kültürel bir değer olarak vatandaşlarımızla buluşacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu
        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu
        Talas'ın Ramazan etkinliklerinde bu hafta sonu
        Talas'ın Ramazan etkinliklerinde bu hafta sonu
        Başkan Çolakbayrakdar: "Aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak, emanetleri ba...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak, emanetleri ba...
        Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi
        Başkan Gülsoy : "Küresel ekonomide kurallar değişiyor, riskler derinleşiyor...
        Başkan Gülsoy : "Küresel ekonomide kurallar değişiyor, riskler derinleşiyor...
        Başkan Yalçın gençlerle Ramazan söyleşisinde
        Başkan Yalçın gençlerle Ramazan söyleşisinde