Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi" 2026 başvuruları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğini azaltmaya yönelik devam eden "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin 2026 yılı başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 14:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi" 2026 başvuruları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğini azaltmaya yönelik devam eden "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin 2026 yılı başvuruları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde katı yakıttan doğalgaza geçiş yapan vatandaşlara kombi desteği sunulacak.

        Hava kirliliği ile mücadele amacıyla devam eden proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

        İlgili ilçelerde ikamet eden ve katı yakıttan doğalgaza geçiş yapan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı kombi desteğinden faydalanabilecek.

        Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak, tapu sahibi tarafından işlemler gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hük...
        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hük...
        Patlıcan ve biber közlerken dağdaki otluk araziyi yaktı (2)
        Patlıcan ve biber közlerken dağdaki otluk araziyi yaktı (2)
        Kayseri'de sağlık çalışanları Gazze'ye destek için "vicdan yürüyüşü" düzenl...
        Kayseri'de sağlık çalışanları Gazze'ye destek için "vicdan yürüyüşü" düzenl...
        Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları Gazze için toplandı
        Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları Gazze için toplandı