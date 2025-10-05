Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi" 2026 başvuruları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğini azaltmaya yönelik devam eden "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin 2026 yılı başvuruları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde katı yakıttan doğalgaza geçiş yapan vatandaşlara kombi desteği sunulacak.

Hava kirliliği ile mücadele amacıyla devam eden proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

İlgili ilçelerde ikamet eden ve katı yakıttan doğalgaza geçiş yapan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı kombi desteğinden faydalanabilecek.

Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak, tapu sahibi tarafından işlemler gerçekleştirilecek.