Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta Rabia Alaca ile eşi Rahman arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rahman Alaca, karısını bıçakla yaraladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.