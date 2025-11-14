Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:22 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:22
        Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta Rabia Alaca ile eşi Rahman arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rahman Alaca, karısını bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Rabia Alaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

