Kayseri'de asayiş uygulamasında aranan 140 zanlı yakalandı

Yoklama kaçağı 10 kişi hakkında yasal işlem yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 65 sürücüye de ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün 51 noktada 387 personelle gerçekleştirdiği "Şehit İbrahim Birol-21" uygulamasında, 8 bin 994 araç ve 24 bin 712 kişi sorgulandı.

