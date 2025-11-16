Habertürk
        Kayseri'de asayiş uygulamasında aranan 140 zanlı yakalandı

        Kayseri'de asayiş uygulamasında aranan 140 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 140 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 16.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:48
        Kayseri'de asayiş uygulamasında aranan 140 zanlı yakalandı
        Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 140 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün 51 noktada 387 personelle gerçekleştirdiği "Şehit İbrahim Birol-21" uygulamasında, 8 bin 994 araç ve 24 bin 712 kişi sorgulandı.

        Denetimlerde, 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 140 şüpheli gözaltına alındı.

        Yoklama kaçağı 10 kişi hakkında yasal işlem yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 65 sürücüye de ceza kesildi.

