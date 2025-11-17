Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Barosu'ndan kadın cinayetlerine tepki

        Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, kentte yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:49
        Kayseri Barosu'ndan kadın cinayetlerine tepki
        Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, kentte yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

        Komisyon üyeleri, Kayseri Baro Başkanlığı Seminer Salonu'nda bir araya gelerek, kadına yönelik şiddeti kınadı.

        Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülen Ay Gök, burada yaptığı konuşmada, son dönemde kentte yaşanan kadın cinayetlerinin toplumun vicdanını derinden yaraladığını söyledi.

        Kadınlara yönelik şiddetin her türünün insan haklarına, yaşam hakkına ve hukuk devletinin temel değerlerine yönelik ağır bir ihlal olduğunu vurgulayan Gök, "Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, yaşanan bu vahim tablo karşısında sessiz kalmayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Son üç ayda öldürülen Neşe Karakaya ve Meliha Keskin dosyalarında, Kayseri Barosu yönetim kurulunca alınan müdahillik kararları doğrultusunda davalara katılma taleplerimiz yapılmış olup, baromuzca bu dosyaların tamamı yakından ve kararlılıkla takip edilmektedir. Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklanarak yaşamdan koparılan Rabia Alaca’nın da dosyasında gerekli tüm adımlar hızla atılacaktır." diye konuştu.

        Gök, kadın cinayetlerinin toplumun tüm kurumlarının acil ve ortak müdahalesini gerektiren yapısal bir sorun olduğunu belirtti.

        Yasalardaki ve uygulamadaki eksikliklerin koordineli biçimde tespit edilerek, daha işlevsel, çözüm üreten ve caydırıcı yaklaşımlara geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:

        "Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, kadınların başvurularının gecikmeden alınmasını, koruma tedbirlerinin derhal ve eksiksiz uygulanmasını, kolluğun şiddet failine karşı anlık ve etkili müdahalesini, savcılık soruşturmalarının özenle ve hızla yürütülmesini, cezasızlık doğuran tüm uygulamaların son bulmasını, koruma kararlarının anbean takip edilmesini talep ediyoruz. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, görmezden gelinen her çığlığın, yerine getirilmeyen her yükümlülüğün, uygulanmayan her tedbirin hesabını sormakta kararlıyız."

        Programa, Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

