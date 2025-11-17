Kayseri Barosu'ndan kadın cinayetlerine tepki

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, kentte yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Komisyon üyeleri, Kayseri Baro Başkanlığı Seminer Salonu'nda bir araya gelerek, kadına yönelik şiddeti kınadı.

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülen Ay Gök, burada yaptığı konuşmada, son dönemde kentte yaşanan kadın cinayetlerinin toplumun vicdanını derinden yaraladığını söyledi.

Kadınlara yönelik şiddetin her türünün insan haklarına, yaşam hakkına ve hukuk devletinin temel değerlerine yönelik ağır bir ihlal olduğunu vurgulayan Gök, "Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, yaşanan bu vahim tablo karşısında sessiz kalmayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Son üç ayda öldürülen Neşe Karakaya ve Meliha Keskin dosyalarında, Kayseri Barosu yönetim kurulunca alınan müdahillik kararları doğrultusunda davalara katılma taleplerimiz yapılmış olup, baromuzca bu dosyaların tamamı yakından ve kararlılıkla takip edilmektedir. Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklanarak yaşamdan koparılan Rabia Alaca’nın da dosyasında gerekli tüm adımlar hızla atılacaktır." diye konuştu.