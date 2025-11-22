Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, T.Ç. (27), C.D. (31) ve A.C.Ü. (18) yakalandı.

