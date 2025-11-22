Kayseri'de özel öğrencilerin ördüğü atkılar Sevgi Evleri'ndeki çocuklara hediye edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ve Engelsiz Yaşam Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Sevgi Örüyoruz" etkinliğinde, özel gereksinimli 25 kız öğrenci tarafından örülen atkılar Sevgi Evleri’ndeki çocuklara hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Biriminin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik, özel gereksinimli öğrencilerin el emeğini, sevgi ve iyilikle buluşturarak anlamlı bir gönül köprüsü oluşturdu.

KAYMEK öğretmenleri ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 25 özel gereksinimli kız öğrencinin hazırladığı örme atkılar, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara hediye edilmek üzere özenle hazırlandı.

Ayrıca, KAYMEK öğretmenlerinin el emeğiyle hazırladığı atkı ve bere takımları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp tarafından çocuklara hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temeltaş, güzel bir çalışma olduğunu belirterek, öğrencilerin emeklerine ve özverisine teşekkür etti.