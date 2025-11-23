Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (18) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
