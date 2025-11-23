Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 09:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:17
        Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (18) operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

