        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirildi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen arşitravi (kapı sovesi) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:04
        Kayseri'de 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirildi
        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen arşitravi (kapı sovesi) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Yahyalı ilçesinde M.P.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

