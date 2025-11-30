Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında hasar oluştu
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi Çınarcık Caddesi'ndeki müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve bahçedeki eşyalar hasar gördü.
