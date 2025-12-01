Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı.

        Giriş: 01.12.2025 - 12:06 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:06
        Kayseri'de itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir binanın havalandırma boşluğuna kedi düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Adrese giden ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

        "Tofu" isimli kedi sahibi Zeynep Çılgın'a teslim edildi.

