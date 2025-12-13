Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 0-0 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, "Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu ama bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Corendon Alanyaspor'u oynadıkları futboldan ötürü tebrik etti.

Oyuncularının maçta üstün performans sergilediğini ifade eden Djalovic, maça 9 eksik oyuncuyla çıktıklarını dile getirdi. Maçta yakaladıkları fırsatları değerlendirmediklerini belirten Djalovic, "İlk 11’de oynayan 4-5 oyuncumuzun kendi pozisyonlarında oynamadıklarını da söylemek istiyorum. Yedek kulübemizde genç oyuncularımız vardı. Onlar da oyunun son anlarına doğru girdiler. Rakibin de fırsatları oldu. Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu ama bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Oyun kurma anlamında takımda yetenekli futbolcuların olduğunu ifade eden Djalovic, son maçlarda takımının oyun kurma anlamında iyi olduğunu belirtti.

- Kayserispor Başkanı Açıkalın Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da kadroda çok sayıda eksik oyuncu olduğunu söyledi. Corendon Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Açıkalın, maçta büyük bir özveri ortaya koyan futbolcularını tebrik etti. Takımda bir toplanmanın söz konusu olduğunu dile getiren Açıkalın, devre arasına yaklaştıklarını ve yedek kulübelerinin zayıf olduğunu belirtti. Açıkalın, teknik heyetin çalıştığını kaydederek devre arasında gerekli takviyeleri yapacaklarını dile getirdi. - Corendon Alanyaspor cephesi Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise çok iyi bir maç çıkardıklarını, 11 şutları olmalarına rağmen gol bulamadıklarını dile getirdi. Maçta üstün oynamalarına rağmen Kayseri'den gol atamayarak bir puanla ayrılmanın can sıkıcı bir durum olduğunu ifade eden Pereira, oynadıkları 10 maçta rakiplerinden üstün oynadıklarını ancak takımının 18 puanının olduğunu daha fazla puanı hak ettiklerini dile getirdi.