        Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi kar yağışına karşı önlemlerini aldı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısıyla birlikte gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:05
        Kocasinan Belediyesi kar yağışına karşı önlemlerini aldı
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısıyla birlikte gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerini aldıklarını ifade etti.

        Vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar ve kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Ayrıca depomuzda, mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak 5 bin 500 ton tuzumuz hazır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

