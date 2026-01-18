Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Dünyayı sömüren emperyalist zihniyetler Afganistan'dan Mısır'a, Suriye'den Irak'a, Venezuela'dan İran'a bütün bölgeyi, bütün dünyayı kendi menfaatleri doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 23:09 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Dünyayı sömüren emperyalist zihniyetler Afganistan'dan Mısır'a, Suriye'den Irak'a, Venezuela'dan İran'a bütün bölgeyi, bütün dünyayı kendi menfaatleri doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışıyor." dedi.

        Partisinin Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1000 Yeni Üye" programına katılan Arıkan, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

        Büyüyen bir parti olduklarını ifade eden Arıkan, ocak ayında Yargıtay tarafından partilerin üye katılım sayılarının açıklandığını, partilerinin son 6 ay içerisinde en çok üye artıran muhalefet partisi olduğunu söyledi.

        Partisinin önemli işlere imza attığını vurgulayan Arıkan, "Milli Görüş bu milletin özüdür, aslıdır, mayasıdır. Bizler Anadolu'yuz. Saadet Partisi, müstekbirlerin değil mustazafların partisidir. Saadet Partisi, milletine tepeden bakanların değil, milletin bağrından çıkanların partisidir." dedi.

        "Biz Anadolu'yuz" derken sadece bir coğrafyadan söz etmediklerine dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

        "Biz Anadolu'yuz demek, zulme sessiz kalmamak demektir, mazlumun kimliğine bakmadan yanında durmak demektir, hakkı savunurken bedel ödemeyi göze almak demektir. İşte bu yüzden bizim siyasetimiz sınırlarla daraltılamaz. 1000 yıldır, din, tarih ve kültür birliğine sahip olduğumuz kardeş ülkeler bir bir işgal ediliyor. Her biri ayrı bir kaosun içinde. Şöyle bir tabloya bakalım, 1979'dan bu yana İran'ı ambargoyla boğan ABD, şimdi İran'ı demokrasiyle boğmak istiyor.


        Gazze'de bir ateşkes ilan edildiği iddia ediliyor fakat sözde ateşkes başladığından beri yüzlerce çocuk saldırılarda hayatını kaybetti, bugün hala hayatını kaybediyor. Yardım ve tıbbi malzemeler girmediği için soğukta, yağmurda çadırlarda verilen mücadeleyi söylemiyorum bile. Doğu Türkistan'da soydaşlarımız hesapsızca işkence görüyor, hapislerde ölüme terkediliyor. Asimilasyon ve soykırım devam ediyor. Suriye kendi iç sorunlarıyla boğuşurken, işgalci İsrail, 'fırsat bu fırsat' diyerek Suriye topraklarında çoktan bayrağını dalgalandırmaya başladı. Venezuela petrolü çoktan Trump'ın bizzat kendisinin kontrolüne girdi. Sudan'da, Yemen’de, Arakan'da masumların kanı akıtılmaya devam ediyor. Dünyayı sömüren emperyalist zihniyetler Afganistan'dan Mısır'a, Suriye'den Irak'a, Venezuela'dan İran'a bütün bölgeyi, bütün dünyayı kendi menfaatleri doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışıyor."

        Arıkan, konuşmasının ardından partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Erciyes Kayak Merkezi'ne sömestirenin ilk hafta sonunda 250 bin ziyaretçi
        Erciyes Kayak Merkezi'ne sömestirenin ilk hafta sonunda 250 bin ziyaretçi
        SP Genel Başkanı Arıkan: "Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluştur...
        SP Genel Başkanı Arıkan: "Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluştur...
        AKİB Türkiye Yatırım Komisyon Başkanı Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserilil...
        AKİB Türkiye Yatırım Komisyon Başkanı Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserilil...
        Kayseri Bilim Merkezi, yarıyılda etkinliklerle öğrencileri misafir edecek
        Kayseri Bilim Merkezi, yarıyılda etkinliklerle öğrencileri misafir edecek
        Tomarza - Tufanbeyli yolu açıldı
        Tomarza - Tufanbeyli yolu açıldı
        Başkan Büyükkılıç, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi