Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Erciyes Kayak Merkezi, farklı illerindeki reklam panolarında kayakseverlere tanıtılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmalarıyla Erciyes Kayak Merkezi, farklı illerdeki reklam panolarında kayakseverlere tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Kayak Merkezi, farklı illerindeki reklam panolarında kayakseverlere tanıtılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmalarıyla Erciyes Kayak Merkezi, farklı illerdeki reklam panolarında kayakseverlere tanıtılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes’i ulusal ve uluslararası ölçekte bir marka haline getirmek amacıyla tanıtım çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda "Şimdi Erciyes Zamanı" sloganıyla başlatılan yeni tanıtım atağıyla Erciyes Kayak Merkezi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla billboardlarda yer aldı.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’i yalnızca kış aylarında değil, dört mevsim turizm destinasyonu olarak tanıtma hedefiyle yaz aylarında da kapsamlı bir tanıtım programı yürüttü.


        Bu doğrultuda 11 farklı şehirde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleriyle Kayseri’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri vatandaşlarla buluşturuldu.

        Yaz aylarında da başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde yapılan tanıtımlarda, Erciyes’in yanı sıra Kayseri'nin gastronomisi, tarihi mirası ve kültürel değerleri ön plana çıkarılarak kentin turizm potansiyeline dikkat çekildi.

        Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes AŞ tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında hizmet sunmaya devam ediyor.

        Gerçekleştirilen tanıtım atağıyla Erciyes’in, 2026 sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Erciyes'te Kış Spor Festivali heyecanı
        Erciyes'te Kış Spor Festivali heyecanı
        Kayseri Büyükşehir 10 ilçede 155 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı
        Kayseri Büyükşehir 10 ilçede 155 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı
        Başkan Çolakbayrakdar: "Sevgiyle inşa ettik, sokak hayvanları için sıcak bi...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Sevgiyle inşa ettik, sokak hayvanları için sıcak bi...
        Büyükşehir'den 'Erciyes' için tanıtım atağı
        Büyükşehir'den 'Erciyes' için tanıtım atağı
        Başkan Özdoğan'dan Hacılar'a örnek duyarlılık
        Başkan Özdoğan'dan Hacılar'a örnek duyarlılık
        Başkan Yalçın: "Hizmet, yatırım ve başarıyla dolu bir yılı geride bıraktık"...
        Başkan Yalçın: "Hizmet, yatırım ve başarıyla dolu bir yılı geride bıraktık"...