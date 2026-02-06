Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

        Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolunun Hisarcık Mahallesi mevkisinde araçların geçişine izin verilmiyor.

        Develi'den de Kayseri'ye araç geçişine izin vermeyen ekipler, kara yolunda tedbir alarak sürücüleri uyarıyor.

        Bölgede kar yağışı, sis ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?

        Benzer Haberler

        Denetimli serbestlikten yararlanan 13 çocuğa kayak eğitimi verildi
        Denetimli serbestlikten yararlanan 13 çocuğa kayak eğitimi verildi
        Büyükşehir Zabıta'dan 2026'ya hızlı ve kararlı başlangıç: bin 462 denetim,...
        Büyükşehir Zabıta'dan 2026'ya hızlı ve kararlı başlangıç: bin 462 denetim,...
        17. Geleneksel Uluslararası Erciyes Dağı Kış Tırmanışı 7-8 Şubat'ta yapılac...
        17. Geleneksel Uluslararası Erciyes Dağı Kış Tırmanışı 7-8 Şubat'ta yapılac...
        Metal işçilerinde sözleşme sevinci Türk Metal ile Demiryaka Holding arasınd...
        Metal işçilerinde sözleşme sevinci Türk Metal ile Demiryaka Holding arasınd...
        Ulaşıma kar ve tipi engeli
        Ulaşıma kar ve tipi engeli
        Başkan Yalçın: "Kayseri OSB afetler karşısında daima hazır"
        Başkan Yalçın: "Kayseri OSB afetler karşısında daima hazır"