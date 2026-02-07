Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yolcu otobüsünde 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:16
        Kayseri'de yolcu otobüsünde 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında F.Ö'nün kullandığı yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüste yapılan aramada, 600 kilogram hologramsız ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

