        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:42 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:42
        İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Kadir Arslan'ın dün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasına, jandarma, AFAD, ANDA, İHH, Turkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği, Türk Telekom, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekiplerinden 72 personel katıldı.

        AFAD yönetiminde yürütülen kurtarma çalışmalarında, Arslan'ın evinin çevresinde dron ve köpeklerle arama yapıldı.

        Arslan, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

        Yaşlı adamın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

