Kayseri'de kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası arazide ölü bulundu. İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Kadir Arslan'ın dün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasına, jandarma, AFAD, ANDA, İHH, Turkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği, Türk Telekom, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekiplerinden 72 personel katıldı. AFAD yönetiminde yürütülen kurtarma çalışmalarında, Arslan'ın evinin çevresinde dron ve köpeklerle arama yapıldı. Arslan, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

