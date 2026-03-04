Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:41 Güncelleme:
        Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        F.A. (40) idaresindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Mutlu'ya (57) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
        Kayseri'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
        Erciyes yolu yağış nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
        Erciyes yolu yağış nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
        Yeşilay ERVA Spor Kulüpleri'nde gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele semi...
        Yeşilay ERVA Spor Kulüpleri'nde gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele semi...
        Yeşilay'dan sporcu gençlere 'bağımlılıkla mücadele seminerleri'
        Yeşilay'dan sporcu gençlere 'bağımlılıkla mücadele seminerleri'
        Kayseri'de apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Fizik öğretmeni 37 yıl önce mesleğe başladığı okuldan sürpriz veda töreniyl...
        Fizik öğretmeni 37 yıl önce mesleğe başladığı okuldan sürpriz veda töreniyl...