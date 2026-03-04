Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. F.A. (40) idaresindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Mutlu'ya (57) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

