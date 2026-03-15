        Kayseri'de "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Kayseri'de, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı.

        Giriş: 15.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen serginin açılışında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Serginin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de vakıf eserlerinin ve kutsal emanetlerin sergilenmesinin önemli olduğunu belirtti.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise "Her işte olduğu gibi dinimizde de bazı semboller var. Bu semboller değerli. Burada toplanmamız, bizim Hazreti Peygamber'in izinde olduğumuzun göstergesi." dedi.

        Vali Gökmen Çiçek ise dünyanın her yerinde gözyaşı, kan ve üzüntü varken ramazan ayında Peygamber Efendinin hatıralarının Kayseri'de buluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise kutsal emanetlerin Anadolu'nun farklı kentlerinde halkla buluşturulduğunu ve ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanıldığını söyledi.

        Kayseri'nin serginin açıldığı 6'ncı il olduğunu dile getiren Aksu, "6 şehir içerisinde Erzurum'da bu sergiyi 3 günde 300 bin kişi ziyaret etti. İnşallah Kayseri'de bu rakam 400-500 bin olur diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de bulunduğu, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetlerin yer aldığı sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

