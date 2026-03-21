        Kayseri'de trafik kazasında ölen tıp fakültesi öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Kayseri'de trafik kazasında ölen tıp fakültesi öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

        Merkez Talas ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan (22) için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törende tabutun üzerine doktor önlüğü konulurken, bazı öğrenciler de cenazeye giydikleri beyaz önlükleriyle katıldı.

        Mercan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Mercan'ın ailesi ve yakınları ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri ve motosikletli bir grup katıldı.

        Talas'ta önceki gün kullandığı motosikletle K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        Otomobil sürücüsü K.E. de gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

