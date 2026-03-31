        Kocasinan Belediyesi, 10 yılda 889 bin 867 ağacın kesilmesini önledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 yılda 47 bin 35 ton kağıt ve karton atığını geri dönüştürerek 889 bin 867 ağacın kesilmesini önlediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 12:41
        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında "Sıfır Atık Projesi"ne ve geri dönüşüme destek verdiklerini ve yüz binlerce ağaca can verdiklerini vurguladı.


        Geri dönüşümün herkesin katkıda bulanabileceği bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, KAYÇEV Çevre Teknolojileri ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ'de kaynağından ayrıştırılmış olarak toplanan ambalaj atıklarının tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

        Çolakbayrakdar, "Sıfır Atık Projesi"ne tam destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Günlük hayatta sık kullanılan ve atık haline gelen pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kağıt ve karton kutular tesisimizde işlem görüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 10 yılda 47 bin 35 ton kağıt ve karton atığını geri dönüştürerek 889 bin 867 ağacın kesilmesini önledik. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik

        Benzer Haberler

        KASKİ, 2025'te 53 içme suyu sondaj kuyusu açtı
        KASKİ, 2025'te 53 içme suyu sondaj kuyusu açtı
        ERÜ Rektörü Altun, PET-BT Ünitesi'nin yenileme çalışmalarını inceledi
        ERÜ Rektörü Altun, PET-BT Ünitesi'nin yenileme çalışmalarını inceledi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2 yıllık yatırım ve hizmetleri değe...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2 yıllık yatırım ve hizmetleri değe...
        Talas'ta Kütüphaneler Haftası'na anlamlı vurgu
        Talas'ta Kütüphaneler Haftası'na anlamlı vurgu
        Büyükşehir'de 2 yılda büyük hamle: Başkan Büyükkılıç ile yatırımda lider şe...
        Büyükşehir'de 2 yılda büyük hamle: Başkan Büyükkılıç ile yatırımda lider şe...
        Kayseri, belediyecilikte yapay zeka kullanan nadir şehirler arasında yer al...
        Kayseri, belediyecilikte yapay zeka kullanan nadir şehirler arasında yer al...