U-17 Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi

Kayseri U17 Futbol Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi. Grupta ilk üç sırayı alan takımlar PlayOff oynama hakkı kazandı.

Bu sezon 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği bu grupta ilk üç sırayı alan takımlar isimlerini PlayOff'a yazdırdı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan grupta bu sezon Kayseri Şekerspor, Talasgücü Belediyespor, Kayserigücü, Gençlerbirliği, Talas Anayurtspor, Argıncık Esnafspor, Kayseri İdman Yurdu ve Hacılar Erciyesspor takımları mücadele etti. Son maçlar sonunda Kayseri Şekerspor liderliği alırken, Talasgücü Belediyespor ikinci, Kayserigücü ise üçüncü sırayı alarak PlayOff oynama hakkı kazandı. B Grubu'nda ise son iki hafta maçları sonunda PlayOff oynayacak takımlar belli olacak.

KAYSERİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:33

YATSI 19:49

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