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Çin'in Doğu Türkistan'ın işgalinin 70. yıldönümü Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit ...

İHA

Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinin 70. yıldönümünde açıklama yapan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Tarih, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu olarak hatırladığı bu günde ne hazindir ki, bir milletin yok oluşunu unutmaya başlamıştır" dedi.

Çin'in Doğu Türkistan'ın işgalinin 70. yıldönümü Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk: "Tarih, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu olarak hatırladığı bu günde ne hazindir ki, bir milletin yok oluşunu unutmaya başlamıştır"

Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinin 70. yıldönümünde açıklama yapan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Tarih, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu olarak hatırladığı bu günde ne hazindir ki, bir milletin yok oluşunu unutmaya başlamıştır" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tümtürk Doğu Türkistanlıların yok edilmek istenmesine duyarsız kalmanın insanlığa aykırı olduğunu ifade ederek; "1 Ekim; içinde birçok acıyı ve hüznü barındıran günün rakamsal ve en kolay, en yalın hali, oysa kolaylık ve yalınlığın arkasında 70 yıllık bir zulmün dayanılmaz ve onulmaz yaraları hatta ağır işkenceleri, eziyetleri ve akıl almaz bir soykırımın hikayesi ve bu hikayenin yarım asrı geçen tarihi yatmaktadır. 70 yıl önce bugün 1 Ekim 1949 yılında işgal edilen ata yurdumuz Doğu Türkistan için bu tarih ve sonrası acı, gözyaşı ve yok olan hayatlar dışında hiçbir şeyi kayıt etmemiştir. Tarih Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu olarak hatırladığı bu günde ne hazindir ki bir milletin yok oluşunu unutmaya başlamıştır. Komünist Çin Hükümeti, Doğu Türkistan'da 1949 yılından bu yana sistematik bir biçimde uygulamakta olduğu soykırım ve asimilasyon politikasını 11 Eylül'de ABD'de yaşanan korkunç terör saldırılarını bahane ederek meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bir kez daha vurgulamak ve altını kalın çizgilerle çizmek gerekir ki; Doğu Türkistan halkının yaşam alanlarını tarumar eden bu zihniyet ne yazık ki halkımızı terörize etmekte ve şiddetin bir parçasıymış gibi göstermeye çalışmaktadır. Bugün; Nazi kamplarını aratmayan sözde eğitim kamplarında milyonlarca soydaşımızı esir etmiş durumdadır. Sağlık başta olmak üzere hiçbir insani şartın bulunmadığı bu kamplarda bulunanlar Çin'e sağdık birer köle olmaya zorlanmakta, kampta tutulan insanlarımızın evlerine Çinliler zorla misafir olarak gönderilmektedir. Kızlarımız Çinliler ile evlenmeye zorlanmakta, yavrularımız Çinlileştirilmek üzere ailelerinden koparılmaktadır. Uygurların alimleri, edipleri, aydınları akıl almaz işkencelerle Çin zindanlarında şehit olmaktadır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ön plana çıktığı günümüzde Çin işgali altındaki Doğu Türkistanlıların yok edilmek istenmesine sessiz bir şekilde duyarsız kalmak insanlığa ve vicdana aykırıdır. Buradan başta Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelere ve insan hakları savunucusu sivil toplum örgütlerini insanlık suçu işleyen Komünist Çin Hükümetini 'dur' demeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Çin aleyhine sloganlar atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

KAYSERİ

01 Ekim 2019 Salı

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