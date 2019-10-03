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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın Kalkan, "Kayseri'nin eğitimi için gövdemizi ortaya koyuyoruz"

İHA

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Kayseri'nin eğitimi için gövdemizi ortaya koyuyoruz" dedi.
Aydın Kalkan, "Kayseri’nin eğitim kalitesi bakımından sıralaması sürekli ilgi çekmiştir. Kayseri Orta Anadolu’nun en büyük şehridir ve birçok alanda da kendisini ispatlamış bir yaşam merkezidir. Son yıllarda Kayseri’nin eğitimine maalesef ortak akılla ve başarı ve kalite odaklı eğilinemedi. Biz sendika olarak Kayseri’nin eğitiminin hak ettiği başarı seviyesine ulaşması için elimizi değil gövdemizi bile ortaya koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Aydın Kalkan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
ORTAK AKIL BAŞARIYI GETİRECEKTİR.
"Kayseri binlerce yıldır kadim kültürlerin merkezi konumundadır. Şehrimizde 1000’in üzerinde okul bulunmaktadır. 19 bine yakın eğitim çalışanı ve 300 bine yakın öğrenci okullarımızda her gün eğitim almaktadır. Bu kadar büyük bir kitlenin bulunduğu bir camia mutlaka şehrin ortak aklıyla yönetilmelidir. Eğitimin en büyük paydaşı olarak günlük tartışmalardan uzak, liyakat temelli ve sonuç odaklı çalışmalara her zaman katkı sunmaya çalıştık ve çocuklarımız ve ülkemiz için her türlü çabayı da göstermek durumundayız."
YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER İLÇELERE CAN SİMİDİ OLDU
Aydın Kalkan, "Bu yıl ilk defa 4/B’li öğretmenler Kayseri’ye atandı, bu süreci kamuoyunun gündemine biz taşıdık, ilgili tüm kesimlerin desteği ile şu anda ilçelerimizde 174 öğretmenimiz çocuklarla buluştu ve çocuklar ehil insanlara emanet edildi, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde tamamladı:
"Eğitimin kendi içerisinde önemli sorunları bulunmaktadır, her okul türünün, Kayseri merkezinde bulunan okulların, ilçe ve köy okullarının hepsinin kendine özgü sorunları eğitimcileri meşgul etmektedir. Biz her gün ilçeleri, okulları ziyaret ediyoruz, eğitimcilerin şikâyetlerini ve taleplerini dinleme fırsatımız oluyor, Yahyalı, Özvatan gibi ilçelerimizde pansiyonlarda nöbetçi öğretmen problemi yaşanırken Sarız’da müdür olarak görevlendirecek eğitimci bulunamıyor. Her ilçemizin kuvvetli ve zayıf noktalarına hâkimiz. Kişilerin değil ülkemizin ve kurumların ön planda olacağı yeni bir çalışma ortamını hep birlikte oluşturmalıyız. Kavga ve gürültü ancak gücümüzü zayıflatır, enerjimizi tüketir, öğrencilerimize dolayısı ile geleceğimize olumsuz yansır."

KAYSERİ

03 Ekim 2019 Perşembe

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